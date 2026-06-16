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Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Ağzından sıvı geldiğini gördüm'

Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Ağzından sıvı geldiğini gördüm'

15:1116/06/2026, Salı
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Ece İrtem’in ölümüyle ilgili annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı

35 yaşında yaşamını yitiren Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne İrtem "Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dedi.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu Ece İrtem'in, 35. yaş gününü kutladıktan kısa süre sonra yaşamını yitirmesi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Öyle ki; İrtem, annesinin yanında evinde hayatını kaybetmişti.

SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında, Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesi gündeme geldi.

"Antidepresan ilacı içti"
Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde,
"17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım."
dedi.
"Kahvaltıya çağırdım cevap vermedi"
Gece saatlerinde Ece'nin tuvalete kalkıp geri yattığını söyleyen anne İrtem,
"Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi."
dedi.
"Ağzından kötü bir sıvı geldiğini gördüm"
Anne İrtem'in
"Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."
dediği öğrenildi.



#Ece İrtem
#Nuriye İrtem
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