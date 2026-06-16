Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Ağzından sıvı geldiğini gördüm'

"17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım."