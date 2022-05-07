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ÇORUM

Eda'yı boğarak öldürmeye çalıştı 'üç harfliler'i suçladı

Çorum’da, tartıştığı eşi Eda Özten'i (31) boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Özten'in (34) eşarpla da boğmaya çalıştığı anlaşıldı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Özten, ifadesinde, 'üç harfliler'in kendisine musallat olması üzerine olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Tedavisi süren Eda Özten ise hayati tehlikeyi atlatırken, Nusret Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığına bakılacak.

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Haber Merkezi DHA
Edayı boğarak öldürmeye çalıştı üç harflileri suçladı
Akıl sağlığı araştırılacak olan şüpheli polis ekipleri tarafından götürülüyor.

Olay, 2 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Özten, tartıştığı eşi Eda Özten’i boğarak öldürmek istedi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerce hareketsiz halde yatarken bulunan kadın, ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Nusret Özten ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Eşarpla boğmaya çalışmış

Hastanede tedavisi süren Eda Özten, hayati tehlikeyi atlatırken, olayın da detayları ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde kendisine 'üç harfliler'in musallat olduğunu söyleyen Nusret Özten’in, eşini eşarpla boğmaya çalıştığı öğrenildi. Savcılık soruşturması süren olayla ilgili Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.
Öte yandan Kadın Meclisi üyeleri, Eda Özten’in ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklama yapan Kadın Meclis üyesi Eda Demir, “Çorum'da evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürülmeye çalışılan Eda Özten'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldık. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Fail tutuklandı. Eda Özten ve ailesinin her zaman yanındayız. Bu şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz" dedi.

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