Gündem Edirnede döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı
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Edirne haber: Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

Edirne'de döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

Edirne'de döviz bürosundan 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Kolombiya uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de bir alışveriş merkezindeki döviz bürosunun görevlisi, 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 900 dolarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin alışveriş merkezinden çıktıkları aracı tespit etti. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan şüphelinin kimliğine ulaştı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

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Kolombiya uyruklu Raul Martin R'nin kiraladığı aracın Kapıkule Sınır Kapısı yakınına park edildiğini belirleyen ekipler, bunun üzerine bölgeye giderek beklemeye başladı.

Bir süre sonra Bulgaristan'dan yaya olarak dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Şüphelilerin Bulgaristan'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

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