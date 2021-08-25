Gündem Edirnede belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
EDİRNE

Edirne'de belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı

Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, önünü kestiği düğün konvoyunda damattan aldığı bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı.

Haber Merkezi AA
Edirne haberleri: Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
"Alayım zarfı" diyen Başkan Helvacıoğlu'na damat, içerisinde para olan zarflardan verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği Necati İşcan Caddesi'nden geçen bir düğün konvoyunun önüne geçti, gelin arabasını durdurdu.

Gelenekler kapsamında "Alayım zarfı" diyen Helvacıoğlu'na damat, içerisinde para olan zarflardan verdi.

Başkan Helvacıoğlu, aldığı bahşişle mahalledeki bir kahvede vatandaşlara çay ısmarladı.
AA
Başkan Helvacıoğlu, aldığı bahşişle mahalledeki bir kahvede vatandaşlara çay ısmarladı.

Bahşişle vatandaşlara çay ısmarladı

Helvacıoğlu, aldığı bahşişle mahalledeki bir kahvede vatandaşlara çay ısmarladı.

Mustafa Helvacıoğlu, bu anın fotoğraflarıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düğün konvoyunu kestik, damat beyden bahşişi kaptık. Melis ve Ahmet'e ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güzel adetlerimizi sürdürmek, nesilden nesille aktarmak gerek. Bu arada verilen bahşişle vatandaşlarımıza çay ısmarladık" ifadelerini kullandı.

Şaşkına çeviren düğün konvoyu: Sokakta görenler hemen fotoğraf çekti
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Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörlüğü yapan Okan Uslu’nun düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu.
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Dünya evine giren Okan (27) ve Sinem (22) çiftinin düğün konvoyu, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçeden oluştu.
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Damat Okan Uslu, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 11 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti.
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Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı.
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İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, konvoya alkışlarla destek verdi.
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Konvoydaki kepçe operatörleri yolda yaptıkları şovlarla da ilginç görüntüler oluşturdu.
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Yaklaşık 1 saat boyunca Akhisar sokaklarında dolaşan konvoy damat evine gelinmesiyle sona erdi.
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Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, “Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik.
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Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler.
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Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı” derken, gelin Sinem Uslu ise “Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu.
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Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Şaşkına çeviren düğün konvoyu: Sokakta görenler hemen fotoğraf çekti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kepçe operatörü olan damat, 11 kepçeden oluşan düğün konvoyuyla gelin aldı. İlginç görüntüler oluşturan kepçe konvoyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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