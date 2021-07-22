Gündem Gece yarısı kabusu yaşadılar Sahibinin tatile gittiği evde yangın çıktı 50 kişi tahliye edildi
EDİRNE

Gece yarısı kabusu yaşadılar: Sahibinin tatile gittiği evde yangın çıktı 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de bir sitede sahibinin tatile gittiği evde yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Edirne haberleri: Sahibinin tatile gittiği evde yangın çıktı 50 kişi tahliye edildi
Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi.

Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa mahallesinde 4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı.

Daireden dumanlar çıkmaya başladığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı.
4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği dairenin sahibinin tatilde olduğu öğrenildi.

4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı.
4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangında apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan bir vatandaşa ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

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