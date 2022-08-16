Edirne Valiliği: Meriç Nehri’nde mahsur kalan göçmen grubuna rastlanılmadı

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bir adacıkta 39 göçmenin mahsur kaldığı haberleri üzerine yaptığı açıklamada hudut birlikleri ve AFAD tarafından yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

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FOTOĞRAF 16 Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. BiP'te paylaş

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