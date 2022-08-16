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EDİRNE

Edirne Valiliği: Meriç Nehri’nde mahsur kalan göçmen grubuna rastlanılmadı

Edirne Valiliği, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerindeki adacıkta göçmenlerin mahsur kaldığı iddiaları üzerine bölgede yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Edirne Valiliği: Meriç Nehri’nde mahsur kalan göçmen grubuna rastlanılmadı
Meriç Nehri

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinde bir adacıkta 39 göçmenin mahsur kaldığı haberleri üzerine yaptığı açıklamada hudut birlikleri ve AFAD tarafından yapılan aramalarda her hangi bir göçmen grubuna rastlanılmadığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri üzerinde bulunan adacıklardan bir tanesinde 39 düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ibarelerinin yer alması sebebiyle bahse konu adacık için bildirilen her iki koordinat alanlarında AFAD ve Hudut Birliklerimiz tarafından yaklaşık 4 gündür arama-tarama faaliyeti gerçekleştirilmiş olup herhangi bir göçmen veya göçmen grubuna rastlanılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Hudut Birliklerimiz tarafından sınırlarımızda bulunan alanlarda arama tarama faaliyetleri titizlikle devam etmektedir."

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Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı
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Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından 4 saat süren yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.<br><br>
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Ailesi ile vadi girişindeki yayla çadırında yazı geçiren Hüseyin Firez, tünelleri görmek isteyenlere gönüllü yardımcı oluyor.<br><br>
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Yaklaşık 50 yıldır aynı yaylada yazı geçiren Firez, yerli ve yabancı turistlerin kar tünellerini görmek için Aksu Vadisi'ne geldiğini söyledi.<br><br>
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Vadi girişinde kendilerinden yardım isteyen turistlere rehberlik yaptığını belirten Firez, \"Kar tünellerini görmek isteyenler bizim çadırın olduğu yere gelir. Biz isteyene çay, ayran ikram ederiz. Karnı aç olanı doyururuz. Biz bunu para karşılığı yapmıyoruz. İnsanlık adına yapıyoruz. Daha sonra tünelleri gezerken bizden yardım isteyen olursa onları da tünele götürüp gezdiririz.\" dedi.<br><br>
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Tünellere 4 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılıyor<br><br>Sıcaklık nedeniyle bugünlerde en uzunu 100 metrelik olan tünelleri görmek isteyenleri zorlu bir yolculuğun beklediğini vurgulayan Firez, şunları kaydetti:<br><br>\"Yahyalı tarafından gelmek isteyenler ilk olarak Göğoluk Yaylası'na ulaşır. Oradan 2 saatlik yürüyüşle vadinin girişine gelirler. Vadi girişinde bizim çadırdan sonra da 2 saatlik yürüyüşle kar tünellerine ulaşılır...
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Yolculuğun büyük bölümü Aksu Vadisi'nden akan ırmağın içerisinde geçiyor. Buraya en çok Ukraynalılar geliyor. Bunun dışında Rusya'dan ve Fransa'dan gelenler oldu. Türkiye'den de Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelen turistler var.\"
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Bakanlıktan teşekkür mektubu<br><br>Ukraynalı turistlerle bir anısını anlatan Firez, \"Yaklaşık 5 yıl önce 8-10 kişilik bir grup buraya geldi. Dillerini bilmediğimiz için bizden yardım isteyip istemediklerini anlayamadık. Vadiye girdikten iki gün sonra biz bunları yaralı halde bulduk. Çadıra getirip ısıttık, yemek yedirdik. Bu olaydan bir kaç ay sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığından bize teşekkür mektubu geldi.\" diye konuştu.
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Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
Title
Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor
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