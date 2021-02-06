Gündem Edirnede bir evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti
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Edirne'de bir evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti

Edirne’de, Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangında, yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mustafa Ç. isimli vatandaş yanarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'deki olay, öğle saatlerinde Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan roman mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 78 yaşındaki Mustafa Ç., hasta ve yatalaktı. Zihinsel engelli olduğu söylenen kızı ile birlikte tek odalı evde yaşayan talihsiz adam, çıkan yangında yanarak feci şekilde can verdi.

Kızı sobayı yaktı ve odun toplamaya çıktı


İddiaya göre, Mustafa Ç'.nin zihinsel engelli olduğu söylenen kızı sobayı yaktıktan sonra, odun toplamak için evden ayrıldı. Sobadan sıçrayan ateş sonucu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Tek odalı evde, yangına kısa süre müdahale edilip söndürülse de yaşlı adamın yatağında yanarak can verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının kontrollerinin ardından yaşlı adamın cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

"Yatalak bir hastamızdı"

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yangında yaşamını kaybeden Mustafa Ç.'nin zihinsel engelli kızı ile yaşadığını iki de oğlu olduğunu dile getirerek, “Üzücü bir olay. Mekanı cennet olsun, keşke böyle olmasaydı. Bu olayı yaşamasaydılar, çok üzücü. Yatalak bir hastamızdı. Evde başka kimse olmaması, gerçekten büyük üzüntü verici, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

"Cayır cayır yanıyordu"


Mahalle sakinleri de, “Çeşme hortumları ile müdahale etmeye çalıştık ama ne olur. Sonra hemen itfaiye geldi. İçeri giremedik cayır cayır yanıyordu. Dört bir tarafı alev sarmıştı. Yapacak bir şey yoktu” dedi.

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