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Edirne'de dev operasyon: Bin 209 kaçak göçmen ve 35 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda bin 209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

12:13 - 18/12/2023 Pazartesi
DHA
Edirne
Edirne

Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Karada ve denizde yapılan çalışmalarla çok sayıda göçmen, ekipler tarafından yakalanıyor.


Bu kapsamda, Edirne'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda bin 209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 27 araç, durduruldu. Bu araçlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 27 araç yediemin otoparkına çekildi.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 35 organizatör şüphelisi, adli makamlara sevk edildi.





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#göçmen
17 dakika önce
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