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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 99 kişi daha yakalandı

Edirne'de yasal olmayan yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen daha yakalandı. Avrupa'ya gitmeye hazırlanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

14:29 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Düzensiz göçmen operasyonu

Düzensiz göçmen operasyonu

Edirne'de yasal olmayan yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polislerce kent genelinde düzenlenen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Avrupa'ya gitmeye hazırlanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ayrıca jandarmanın 1. derecedeki askeri yasak bölgede yaptığı bir başka çalışmada 79 düzensiz göçmene rastlandı.

Suriye, Afganistan, Irak, Eritre, Bangladeş ve Fas uyruklu olan bu kişiler de yakalanarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kentte, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ve jandarma ekipleri de Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yurt dışına çıkma hazırlığındaki 40 düzensiz göçmeni yakalamıştı.



#düzensiz göçmen
#operasyon
#polis
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