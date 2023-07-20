Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 99 kişi daha yakalandı

Edirne'de yasal olmayan yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Ayrıca jandarmanın 1. derecedeki askeri yasak bölgede yaptığı bir başka çalışmada 79 düzensiz göçmene rastlandı.

Suriye, Afganistan, Irak, Eritre, Bangladeş ve Fas uyruklu olan bu kişiler de yakalanarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.