Edirne'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, dördü adli kontrol şartıyla, üçü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan beş zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin bir buçuk aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı öğrenildi.

300 personel katıldı

İki gün önce "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, dört uyuşturucu hap, iki hassas terazi, fişek adı verilen esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.

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Operasyonda komando timleri ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 300 personel yer almış, narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etmişti.

GÜNDEM Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı