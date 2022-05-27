Gündem Edirnede güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24ü tutuklandı
EDİRNE

Edirne'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Edirnede güvenlik güçlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24ü tutuklandı
Arşiv.

Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, dördü adli kontrol şartıyla, üçü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan beş zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin bir buçuk aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı öğrenildi.

300 personel katıldı

İki gün önce "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, dört uyuşturucu hap, iki hassas terazi, fişek adı verilen esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.

Operasyonda komando timleri ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 300 personel yer almış, narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etmişti.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı

İstanbul'da şafak vakti torbacı operasyonu: Polisi görünce pencereden aşağı attı
FOTOĞRAF 16
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen 26 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik, il genelinde daha önceden belirlenen 29 adrese, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenlendi.
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Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı.
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Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü. <br>
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Operasyon sırasında baskın yapılan adreste bulunan şüpheli, polislerin geldiğini görünce uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı attı.
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Polis ekipleri, şüphelinin attığı uyuşturucu dolu poşeti sokaktan alarak muhafaza altına aldı.
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Operasyon sonrası baskın yapılan adreste 2 adet tabanca da ele geçirildi.
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perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Title
perasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'da şafak vakti torbacı operasyonu: Polisi görünce pencereden aşağı attı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı atarken, aynı adreste iki tabanca ele geçirildi.

Savunma sanayisine seri üretim

Savunma sanayisine seri üretim

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Bir milyar lirayı aşkın ödeme

Bir milyar lirayı aşkın ödeme

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