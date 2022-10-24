Edirne'de jandarma 21 terör örgütü şüphelisini Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakaladı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada düzenledikleri operasyonda 15'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü DEAŞ, 5'i terör örgütü PKK şüphelisi 21 şüpheliyi Yunanistan'a kaçma girişimindeyken sınırda gözaltına aldı.

Zanlıların işlemleri devam ediyor.

Bu arada jandarma ekipleri bir haftalık sürede emniyet ve asayişin sağlanması kapsamındaki operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 48 zanlıyı da yakaladı.

OYNAT 00:59 Edirne'de tur otobüsünün altında kaçmaya çalışan göçmenler yanıyordu Edirne'de Bosna Hersek plakalı tur otobüsünün arka kısmında motor ile dingil arasına saklanan, sıcaktan vücutları yanan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yardım çığlığı atarak kurtuldu. Otobüsün altından güçlükle çıkarılan kaçak göçmenler ambulansla tedavileri için hastaneye sevk edildi.



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