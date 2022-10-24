Gündem Edirnede jandarma 21 terör örgütü şüphelisini Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakaladı
EDİRNE

Edirne'de jandarma 21 terör örgütü şüphelisini Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakaladı

Edirne Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i Fetullahçı Terör Örgütü, biri terör örgütü DEAŞ, 5'i terör örgütü PKK şüphelisi toplam 21 şüpheliyi sınırda gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA
Edirnede jandarma 21 terör örgütü şüphelisini Yunanistan sınırında kaçmak üzereyken yakaladı
Arşiv.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada düzenledikleri operasyonda 15'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü DEAŞ, 5'i terör örgütü PKK şüphelisi 21 şüpheliyi Yunanistan'a kaçma girişimindeyken sınırda gözaltına aldı.

Zanlıların işlemleri devam ediyor.

Bu arada jandarma ekipleri bir haftalık sürede emniyet ve asayişin sağlanması kapsamındaki operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 48 zanlıyı da yakaladı.

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