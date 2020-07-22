Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Edirnede koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı Kilogramını ve fiyatlarını buradan öğreniyorlar
EDİRNE

Edirne haberleri:

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı: Kilogramını ve fiyatlarını buradan öğreniyorlar

Edirne'de besi çiftliği bulunan Cem Pakarda, kurban seçmeye vakti olmayan vatandaşlara satışa çıkan kurbanlıkların fotoğraflarını, kilogramını ve fiyatlarını akıllı telefon uygulaması üzerinden iletiyor. Pakarda, "Birçok müşterimiz çiftliğe gelmeden kurbanlığını satın alıyor. Biz müşterimize hayvanın fotoğraflarını yolluyoruz aynı şekilde yine görüntülü arama yaparak tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.
Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Salgın dolayısıyla akıllı telefon üzerinden yapılan satışları artan Cem Pakarda, kurban pazarlığını da mesajlaşarak yapıyor.

Pakarda, anlaşmanın ardından kurbanlıkları kına ile işaretledikten sonra hayvanlara bayrama kadar Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde bakmaya devam ediyor.

Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor
GÜNDEM
Kurban pazarında keçiye talep arttı: Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor

Pakarda, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle mobil satışlara olan talebin geçen yıllara göre arttığını söyledi.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

'Tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz'

Müşterileriyle arasında kurdukları güven sayesinde mobil satışların geliştiğini dile getiren Pakarda, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Birçok müşterimiz çiftliğe gelmeden kurbanlığını satın alıyor. Biz müşterimize hayvanın fotoğraflarını yolluyoruz aynı şekilde yine görüntülü arama yaparak tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Salgın dolayısıyla gerekli önlemleri aldık."

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Pakarda, kurban kesimi gerçekleştirilirken vekaleti de telefon üzerinden aldıklarını anlattı.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilogramına göre 1300- 2500 lira olduğunu belirtti.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Uygun fiyatlarıyla keçiler kurban pazarlarının maskotu oldu
OYNAT 00:47
Uygun fiyatlarıyla keçiler kurban pazarlarının maskotu oldu
Büyükbaş hayvanların pahalılığı nedeniyle alıcılar küçükbaş hayvana yöneldi. Hayvan pazarlarının maskotu olan keçiye ise uygun fiyatlarından dolayı ilgi bir hayli arttı.


Abone Ol Google News
Minibüs şoförlerinden taktik

Minibüs şoförlerinden taktik

​Denetimde normal; sonrasında ise tıka basa dolu...
Pınarın katledildiği ev kan donduruyor

Pınar'ın katledildiği ev kan donduruyor

​Varilin yanında yanmış kağıt parçaları ve dağınık halı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Tepki çeken sözleri nedeniyle daha önce de özür dilemişti.

Bir hafta sonra bedava

Bir hafta sonra bedava

​Yıldız isimler, sezon sonu itibarıyla serbest kalacak.

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

​İlk namaza hazırlıklar sürerken havadan görüntülendi.

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı
Spor

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

Dünyanın en değerli futbolcusu olarak gösterilen 21 yaşındaki Mbappe yeni sezon da PSG forması giyeceğini söyledi. Fransız yıldız, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" dedi.
Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü
Gündem

Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
Dünya

Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'ı, terörist oluşumlar içinde bulunduğu gerekçesiyle alıkoydu. 26 yaşındaki Şelleş'in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.