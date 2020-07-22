Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı: Kilogramını ve fiyatlarını buradan öğreniyorlar

Salgın dolayısıyla akıllı telefon üzerinden yapılan satışları artan Cem Pakarda, kurban pazarlığını da mesajlaşarak yapıyor.

Pakarda, anlaşmanın ardından kurbanlıkları kına ile işaretledikten sonra hayvanlara bayrama kadar Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde bakmaya devam ediyor.

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Pakarda, gazetecilere, Kovid-19 nedeniyle mobil satışlara olan talebin geçen yıllara göre arttığını söyledi.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

'Tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz'

Müşterileriyle arasında kurdukları güven sayesinde mobil satışların geliştiğini dile getiren Pakarda, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Birçok müşterimiz çiftliğe gelmeden kurbanlığını satın alıyor. Biz müşterimize hayvanın fotoğraflarını yolluyoruz aynı şekilde yine görüntülü arama yaparak tüm anlaşmayı WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Salgın dolayısıyla gerekli önlemleri aldık."

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Pakarda, kurban kesimi gerçekleştirilirken vekaleti de telefon üzerinden aldıklarını anlattı.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilogramına göre 1300- 2500 lira olduğunu belirtti.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.

Edirne'de koronavirüs salgını WhatsAp üzerinden kurbanlık satışını artırdı.