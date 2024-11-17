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Edirne'de otomobil traktörün römorkuna çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Edirne'de otomobil traktörün römorkuna çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

21:4217/11/2024, Pazar
AA
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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Edirne'de bir otomobilin buğday yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Edirne'de traktörün römorkuna çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyfullah A. idaresindeki H 3200 BC Bulgaristan plakalı otomobil, Hamzabeyli Sınır Kapısı - Edirne yolunun 7. kilometresinde aynı yönde ilerleyen Beycan Ş. idaresindeki 22 DL 634 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyfullah A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu Necmiye A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Seyfullah A'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Traktör sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.


#kaza
#Edirne
#otomobil
#traktör

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