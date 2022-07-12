Gündem Edirnede yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbula gönderildi
EDİRNE

Edirne’de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

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Haber Merkezi AA
​Edirne’de yakalanan 260 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne'den İstanbul'a gönderildi.

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
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