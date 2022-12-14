Gündem Edirnede yedi adrese eş zamanlı operasyon 91 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE

Edirne'de yedi adrese eş zamanlı operasyon: 91 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’de göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde polis ekiplerince 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmeye hazırlanan 91 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Edirnede yedi adrese eş zamanlı operasyon: 91 düzensiz göçmen yakalandı
Göçmen Kaçakçılığı operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde arama kararına istinaden polis ekiplerince 7 adreste yapılan operasyonda 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde yapılan ev aramalarında, yabancı uyruklu şahısların yurt dışına kaçarken kullanacağı 1 adet şişme bot ve aparatı, 12 bin 300 Türk Lirası, 105 euro ve 135 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı
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Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı
Yunanistan'da 5 Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk için başkent Atina'da düzenlenen eylemde olay çıktı. Hayatını kaybeden Roman kökenli Kostas Frangulis için Atina'nın merkezinde toplanan gruptakiler, Frangulis için adalet çağrısında bulundu, 'Romanların hayatı değerlidir.' şeklinde slogan attı. Bir grup gösterici ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu, polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Olaylar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir eylemci yaralandı. Frangulis için Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan eylemciler de şehir merkezinde protesto yürüyüşü gerçekleştirerek polis şiddetine karşı slogan attı. Atina'nın batısındaki Aspropirgos bölgesindeki Roman mahallesinde de tren yolu yakınında yakılan ateşler nedeniyle tren seferleri aksadı. Polis ülke genelinde eylemlere karşı güvenlik önlemleri alırken Atina'da Romanların yaşadığı bölgelerdeki otobüs seferleri tedbir amacıyla askıya alındı.
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