Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak

Yarın Edirne'nin düğünü başlıyor. Dünyanın en lezzetli ve en eğlenceli festivali kentimizde düzenleniyor. Halkımızı davet etmek için Selimiye Meydanı'na çıktık, bu arada kendilerine meşhur tava ciğerini ikram ettik. Edirne 3 gün hem lezzete hem eğlenceye doyacak. Herkesi festivale bekliyoruz. Festivalde dağıtılmak üzere 1 tonun üzerinde ciğer hazırladık.