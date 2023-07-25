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Edirne'den acı haber: Askeri araç kaza yaptı bir asker şehit oldu

Edirne'de Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

23:52 . 25/07/2023 Salı
DHA
Askeri aracın kaza yapması sonucu bir asker şehit oldu.

Askeri aracın kaza yapması sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in şehit olduğunu duyurdu.


MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "54'üncü Mknz. P. Tug. K.lığında (Edirne/ Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

MSB'nin Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şu mesajı paylaşıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."




#Edirne
#Şehit
#Mehmet Özler
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