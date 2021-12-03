Gündem Edirnenin güneyinde 50 kilometreye ulaşan lodos zor anlara sebep oldu
EDİRNE

Edirne'nin güneyinde 50 kilometreye ulaşan lodos zor anlara sebep oldu

Meteorolojinin "sarı" ikazla uyardığı kentler arasında yer alan Edirne'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Deniz ulaşımını etkileyen kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar Ege'ye açılamadı.

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Haber Merkezi AA
Edirnenin güneyinde 50 kilometreye ulaşan lodos zor anlara sebep oldu
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Edirne'nin güney kesimlerinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos etkili olmaya başladı, balıkçılar denize açılamadı.

Meteorolojinin "sarı" ikazla uyardığı kentler arasında yer alan Edirne'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kent merkezinde sakin bir hava hüküm sürerken, güney çevrelerinde ise hızı saatte 50 kilometreye çıkan rüzgar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte fırtınanın öğleden sonra hafiflemesi bekleniyor.

Balıkçılara zorunlu paydos

Denizlerde ulaşımı güçleştiren şiddetli rüzgar balıkçılara da zorunlu paydos ettirdi. Enez ilçesinde balıkçılar limanda lodosun etkisinin geçmesini bekliyor. Bandırmadan avlanmak için bölgeye gelen balıkçılardan Mustafa Çobanoğlu, lodos nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Havanın sert olması nedeniyle denize çıkamadıklarını ifade eden Çobanoğlu, "Lodosta balık da az oluyor. Lodos burada çok deniz düşürüyor. Rüzgar sert olduğu için ağlara pislik takılıyor. Yarın denize çıkacağız nasipse." dedi.

Gemi kaptanı Selim Çobanoğlu da lodos olduğu zaman çalışamadıklarını belirterek, "Limanda bekliyoruz. Lodosta deniz suyu sıcak oluyor. Poyraz balıkçılara daha iyi geliyor. Poyrazda deniz soğuk olduğu için balık dibe çöküyor daha iyi balıkçılık oluyor." diye konuştu.

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İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos birçok çatıyı uçururken, il genelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kuvvetli lodostan balıkçılar da etkilendi. Lodos nedeniyle balıkçı tekneleri açılamadı. Tezgahlarda balık azalınca fiyatlarda da arttı.
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Sarıyer Büyükdere Balıkçılar Çarşısı esnaflarından Yaşar Güreşir, \"Hava estiği zaman balık olmuyor, olmadığı zaman az geliyor, az gelen balık da pahalı oluyor. Mesela, sarıkanatlar 80 liraydı oldu 100 lira, mezgitin kilosunu 30 liraya satıyorduk 50 lira oldu. Levrek, çipura zaten lodos oldukça her gün 3 lira, 5 lira zam geldi. Hamsi 30 liraya satıyorduk 40 lira oldu. Balık şu anda çok az ama lodos bittikten sonra düzelir diye düşünüyorum. O zaman fiyatlar biraz daha düşer\" şeklinde konuştu.
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Selçuk Topçu ise, \"Çinekop, istavrit boğazdan tutulduğu için lodostan dolayı büyük gırgırlar avcılık yapamıyor. Tutulan balık miktarı da az olduğu için fiyatlar yükseldi. Bu arada hamside bayağı azalma var. Hamsi Karadeniz'de bayağı çekildi\" dedi.
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Sarıyer, Garipçe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Aslan da \"Çalıştığımız alan Boğaz ve çevresi, lodos da Boğaz ve çevresinde çok büyük etki yaratıyor. En büyük avcılık, Boğaz ve çevresinde olduğu için lodosta çok büyük etkiliyor. Bu sulara ağ atılamıyor. Tabii bu fiyatlara da bayağı yansıyor, fiyatlar tavan yaptı. Bir haftadır balığa çıkılmıyor. Yani Marmara Denizi, Karadeniz çıkışı ve girişi çok büyük etkisi var onun için avlanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz teknelerin hepsi denizde olması gerekiyor ama doyurucu bir avcılık yok. Bu tekneler bir haftadır yatıyorlar. Mazot da pahalı onun için boşa çıkmayalım diye yatıyorlar\" diye konuştu.
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Balıkçı Metin Kurşun ise, \"Balık yok, lodos esti mi deniz kuruyor. Zaten lodos öncesinde de denizde çok bir şey yoktu yani. İnsanlar mazot parasına çalışıyordu. Bir de üstüne lodos gelince balık hiç yok yani. Her gün çıkıyoruz ama mazot parasını bile çıkarmadan geri geliyoruz\" dedi.
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Fırtına balık tezgahlarını vurdu: Tekneler günlerdir açılamıyor
İstanbul'da günlerdir etkili olan fırtına balık tezgahlarını vurdu. Fırtına denize açılamayan balıkçı tekneleri barınaklarda havaların düzelmesini bekliyor. Piyasada balık azalınca da tezgahta balık fiyatları yükseldi.


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