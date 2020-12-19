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BALİKESİR

Edremit Belediye Başkanı'ndan cenazelerin 5 bin liraya yıkanmasıyla ilgili açıklama: Harekete geçtik

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin cenazelerinin Devlet Hastanesi morgundaki gasilhanede 5 bin lira karşılığında yıkandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanana hastanede oluşan zafiyetin neden olduğunu söyledi. Başkan Arslan, çözüm için harekete geçtiklerini söyledi. Arslan, "Belediyenin hastane gasilhanesinde cenaze yıkamak gibi bir sorumluluğu yoktur. Hastane binası, hastane yönetimi sorumluluğundadır. Biz yine de belediye olarak duyarlılık gösterdik. Edremit Belediyesi olarak 1 erkek, 1 bayan gassal aldık" dedi.

Haber Merkezi DHA
İddialar üzerine açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ileri sürdü.
İddialar üzerine açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ileri sürdü.

Edremit Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden 5 bin lira talep ederek yaptıkları iddiasıyla ilgili Edremit Kaymakamlığı soruşturma başlatmıştı.

Hastane de morg girişine, ‘19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri hakkındaki yönetmelik gereği cenazelerin yıkanması ve defni ile ilgili tüm yükümlülük belediyelerimize ait olup, hastane bünyemizde cenaze yıkama hizmeti verilmemektedir’ yazılı duyuru yazısı asmıştı.

İddialar üzerine açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sorumluluğun kendilerinde olmadığını ileri sürdü. Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Arslan, şöyle konuştu:
“Burada bir zafiyet oluştuğu doğru. Buradaki zafiyet Edremit Devlet Hastanesi’nde oluşuyor. Yürürlükte olan cenaze yönetmeliğine göre ilk sorumlu devlet hastanesidir. Hastanede vefat eden ve orada yıkanması talep edilen cenazelerle ilgili sorumluluk, devlet hastanesinindir. Belediyenin de sorumluluğu vardır. Ama bu hastanenin gasilhanesinde değil, belediyenin gasilhanesindedir. Altınoluk’ta gasilhanemiz mevcut ve hiç kimse bir kuruş para aldığımızı söyleyemez. Üçüncü sorumlu da muhtarlar. Cenaze sahibi evinde yıkamak isterse, bu sorumluluk da muhtarlardadır. Bu çok ve açık şekilde genelgede mevcut. Belediyenin hastane gasilhanesinde cenaze yıkamak gibi bir sorumluluğu yoktur. Hastane binası, hastane yönetimi sorumluluğundadır. Biz yine de belediye olarak duyarlılık gösterdik. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile bir araya geldik. Çözüm sizde dediler. Biz de Edremit Belediyesi olarak 1 erkek, 1 bayan gassal aldık. Bundan sonra Edremit Devlet Hastanesi’nde, Edremit Belediyesi personeli çalışacak” dedi.

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Edremit Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, 4 kişinin resmi görevlendirmeleri olmadığı halde koronavirüsten ölenlerin cenazelerini yıkama işlemini, ailelerinden 5 bin lira talep ederek yaptıkları iddia edilmişti. Biri hastane personeli 4 kişinin, son olarak koronavirüsten ölen Hatice Gür'ün (87) cenazesini yıkamak için ailesinden 5 bin lira talep edip, pazarlık sonunda 3 bin liraya yıkama işlemini yaptıkları öne sürülmesiyle ortaya çıkan olay sonrasında, Edremit Kaymakamlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Edremit Belediyesi de gasilhaneye 1'i kadın 2 personel alımı için ilana çıkmıştı.

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