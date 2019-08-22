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BALİKESİR

Edremit Sahili alev alev: Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Edremit Körfezinde Akçay ve Dalyan arasındaki sazlık yangını yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevlere yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Edremit'teki orman yangını
Edremit'teki orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

İHA
Edremit'te yangın

ENDİŞELİ GÖZLERLE İZLEDİLER

Edinilen bilgiye göre Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

İHA
Edremit'te yangın

HAVADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

İHA
Edremit'te yangın

İHA
Edremit'te yangın

İHA
Edremit'te yangın

İHA
Edremit'te yangın
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Edremit alev alev

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