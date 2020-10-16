​Edremit'te zeytinlikler talan ediliyor: Kanunsuz başkan!

Balıkesir’in CHP’li Edremit Belediyesi aldığı skandal bir kararla zeytinlik vasfına sahip olan 8 bin 320 metrekarelik araziyi imara açtı. Edremit Belediyesi encümen kararıyla 4 Mart 2020 günü arsa vasfına dönüştürülen arazi 14 ayrı parsel halinde imara açıldı. Belediyenin aldığı skandal kararın altından ise 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra belediye iştiraki olan ED-BEL AŞ. Genel Müdürü olarak atanan CHP’li Başkan Selman Hasan Arslan’ın arkadaşı Nihat Sönmez ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ahmet Herdan çıktı. Zeytinliğin arsa vasfına çevrilmesi için yoğun bir şekilde çaba harcayan Ahmet Herdan’ın 23 Kasım 2016’da olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 678 No.’lu kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiği de ortaya çıktı.

CHP’li Başkan Selman Hasan Arslan

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BAKANLIK REDDETTİ

Edremit Zeytinli Mahallesi sakinlerinin suç duyurusu ile ortaya çıkan zeytinlik katliamının geçmişi iddiaya göre 4 yıl önceye dayanıyor. O dönem ED-BEL AŞ.’de görevli bulunmayan ve araziye kardeşi Hanife Sönmez ile birlikte ortak olan Nihat Sönmez, arsanın imara açılması için belediyeye başvuruda bulundu. İddiaya göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, imara açılmak istenen arazinin zeytinlik olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık yaptığı inceleme sonrasında arazinin zeytin ağaçlarıyla dolu olduğunu ve zeytinlik vasfının devam ettiğini belirterek imara açma istediğini reddetti.

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Nihat Sönmez

FETÖ’CÜYÜ İMAR MÜDÜRÜ YAPTI

31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte CHP’den Edremit Belediye Başkanı seçilen Selman Hasan Arslan, daha önce arazisini imara açtırmak isteyen fakat bakanlık tarafından reddedilen Nihat Sönmez’i belediyenin bütün gayrimenkullerinden ve otellerinden sorumlu olan ED-BEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirdi. Belediyede kendi ekibini kuran Selman Hasan Arslan, büyük bir skandala imza atarak 2016 yılında yayınlanan 678 no’lu KHK ile FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ihraç edilen ve aynı zamanda Nihat Sönmez’in halasının oğlu olan Ahmet Herdan’ı belediye imar ve şehircilik müdürü olarak atadı.

Ahmet Herdan

ZEYTİNLİĞİ 14 PARSELE BÖLDÜLER

Zeytinli Mahallesi sakinlerinin suç duyurusunda bulunduğu dilekçeye göre, 8 bin 320 metrekare büyüklüğündeki zeytinlik arazisinin imara açılması için tüm şartlar hazırlandı. Göreve gelen ED-BEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sönmez ve Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan arazinin imara açılması için harekete geçti.

KARDEŞİ DE RANTA ORTAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izin vermemesine rağmen zeytinlik arazisi 4 Mart 2020 tarih ve 9 sayılı belediye encümeni kararı ile araziyi 14 ayrı parsele bölündü. Arazi üzerinde cins değişikliği de yapılarak zeytinlik arazisi imara da açıldı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, yapılan değişiklikle ortaya çıkan ve imara açık olan 14 yeni parsel, Ahmet Herdan’ın emlakçı kardeşi Hamdi Herdan tarafından metrekaresi bin 500 liradan satılmaya başlandı.

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Vahim iddialar var

Zeytinli Mahallesi sakinlerinin suç duyurusunda bulunduğu dilekçede ED-BEL AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Sönmez hakkında ciddi iddialar da yer aldı. Dilekçede Sönmez’in belediyeye ait bazı gayrimenkulleri kendilerine yakın kişilere komisyon karşılığı verdiği öne sürüldü. Bölgede yaşayan CHP’lilerin Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Nihat Sönmez ve Ahmet Herdan’ın faaliyetlerinden oldukça rahatsız olduğu da dilekçede yer aldı.