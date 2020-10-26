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ANTALYA

'Efeler' çetesinin eline düştü: Emekli yarbay, araç kiralamak istedi bütün mal varlığını kaybetti

Antalya'da yaşayan emekli Yarbay Mehmet Olcay Kımıllı, 'Efeler' çetesinin tuzağına düştü. Kımıllı, araç kiralamak isterken imzaladığı boş senet nedeniyle tüm mal varlığını gelen haciz ile kaybetti. Çete üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Kımıllı, eşinin boşanma davası açtığını, yaşadığı üzüntü nedeniyle iki gün önce safra kesesi ameliyatı olduğunu anlattı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Olcay Kımıllı (59).
Mehmet Olcay Kımıllı (59).

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl mühendis subay olarak çalıştıktan sonra yarbay rütbesinde emekli olan Mehmet Olcay Kımıllı (59), Isparta'daki bir araç kiralama şirketinden araç kirlamaya karar verdi. 1 yıllık kiralama için 25 bin TL vermeyi teklif ettiği E.M. ile 21 Eylül günü, sözleşme yapmak için Antalya'daki bir iş yerinde buluştu.

  • Sözleşme yapılırken E.M.'nin yanına M.E. ve R.E. adlı 2 kişi geldi. Kımıllı, 2 gün sonra M.E. ve R.E. tarafında telefonla aranıp, aracı teslim alması için aynı yere çağrıldı. İkili, Kımıllı'ya çek ve senet tahsilatı işiyle uğraştıklarını, kendilerine verdiği senetlerin tahsilatını yapamadıklarını, bu nedenle bir senet daha ciro etmesini söyledi. Kımıllı, kabul etmeyince de şüpheliler, emekli yarbaya annesi ile çocuklarının fotoğrafları ve adreslerini göstererek, tehditler savurdu.

Emekli yarbay 'Efeler' çetesinin eline düştü, bütün mal varlığını kaybetti.

Kendilerini Isparta'nın 'Efeler' çetesi olarak tanıtan şüpheliler, iddiaya göre silah tehdidiyle Kımıllı'ya boş senet imzalattı. Şüphelilerden E.M., aldığı senetleri teminat senedi olarak başkasına verdiğini, bu kişilerin kendisini dolandırdığını, dolandırıcılar hakkında savcılığa şikâyet dilekçesi verdiğini anlatarak, aracı Kımıllı'ya teslim etmedi.

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Babadan kalma 7 gayrimenkulüne haciz geldi

Bunun üzerine Kımıllı, şüpheliler E.M., M.E., R.E. G.K., B.K. ve yaptığı araştırmalar sonucunda çetenin başı olduğunu öğrendiği, Isparta'da galericilik yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu.
Ancak kısa süre sonra Mehmet Olcay Kımıllı, telefonuna gelen bir mesajla, hakkında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendi. Şüphelilerin kendisine imzalattıkları boş senede 600 bin dolar yazıp, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyadi haciz kararı aldırdığını öğrenen Kımıllı'nın Isparta 2. İcra Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda emekli maaşı ile OYAK birikimlerine ve babadan kalma 7 gayrimenkulüne haciz geldi.

  • Savcılık soruşturması devam ederken gelen haciz ile büyük şok yaşayan Kımıllı, CİMER'e şikâyette bulundu. Ardında da haciz işleminin durdurulması için dava açtı.

Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu anlatan Kımıllı, eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatının alt üst olduğunu söyledi. Kımıllı, "Mal varlığımın büyük bölümünü kaybettim. Psikolojim çok bozuk. İki gün önce bu yüzden safra kesesi ameliyatı oldum. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

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