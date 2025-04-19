Efkan Ala'dan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Ala, bu konunun her zaman büyük riskli bir alan olduğunu dile getirdi. Efkan Ala, sağlık çalışanlarının ve doktorların değerlendirmelerinin takip edilmesi gerektiğini söyleyerek "Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performans da herkes tarafından burada altı çizilerek dile getiriliyor. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi için de atmaya devam etmesi en büyük temennimizdir. Kendisine de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ettiğimizi burada tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum" dedi.