Efkan Ala'dan Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Önder'in yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini ileten Efkan Ala, "Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz" dedi.
Hastanedeki ziyaretinin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün sağlık ekipleri, yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla" dedi.