Ege Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı

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Alperen Ocaklarında bayrak değişimi: Türk bayrağı sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek göreve başladı

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının yeni genel başkanı Samet Bağcı oldu. Konuşmaların ardından Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, yeni Ocak Genel Başkanı Samet Bağcı’ya görevinde başarılar dileyerek, Türk bayrağı sarılı Kur’an-ı Kerim’i öperek teslim etti.