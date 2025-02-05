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Ege Denizi'nde 2 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik deprem

Ege Denizi'nde 2 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik deprem

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:395/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor.
Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi’nde sismik hareketlilik devam ediyor. AFAD saat 14.08’de 4.7, 14.10’da 4.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Bir haftada 754 deprem

AFAD'dan dün yapılan açıklamada, "28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti." denilmişti.




#AFAD
#Deprem
#Ege Denizi

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