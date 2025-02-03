Ege Denizi'nde peş peşe depremler: Son 12 saatte 76 kez sarsıldı

AFAD verilerine göre son 12 saatte Ege Denizi'nde 76 deprem kaydedildi.

AFAD verilerine göre son 12 saatte Ege Denizi'nde 76 deprem kaydedildi.

Saat 10.09'da meydana gelen depremin ardından bölgede 12 deprem daha oldu.

Saat 10.09'da meydana gelen depremin ardından bölgede 12 deprem daha oldu.

Edinilen bilgilere göre;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.