Ege Denizi'nde peş peşe depremler: Son 12 saatte 76 kez sarsıldı

AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan çok sayıda deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.
Edinilen bilgilere göre;
Saat 10.36'da 4.1
Saat 10.42'de 4.2
Saat 10.45'te 4.2
Saat 10.58'de 4.4
Saat 11.05'te 4.0
Saat 11.13'te 4.7
Saat 11.17'de 4.3
Saat 11.26'da 4.8
Saat 11.38'de 4.8
Saat 11.40'ta 4.3
Saat 11.42'de 4.3
Saat 11.56'da 4.1
Saat 12.27'de 4.3
büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Daha sonra ikişer dakika arayla, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğünde depremler oldu.