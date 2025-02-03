Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ege Denizi'nde peş peşe depremler: Son 12 saatte 76 kez sarsıldı

Ege Denizi'nde peş peşe depremler: Son 12 saatte 76 kez sarsıldı

10:583/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bölgede sismil hareketlilik yaşanıyor.
Bölgede sismil hareketlilik yaşanıyor.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan çok sayıda deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.

Saat 10.09'da meydana gelen depremin ardından bölgede 12 deprem daha oldu.
AFAD verilerine göre son 12 saatte Ege Denizi'nde 76 deprem kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre;

Saat 10.36'da 4.1

Saat 10.42'de 4.2

Saat 10.45'te 4.2

Saat 10.58'de 4.4

Saat 11.05'te 4.0

Saat 11.13'te 4.7

Saat 11.17'de 4.3

Saat 11.26'da 4.8

Saat 11.38'de 4.8

Saat 11.40'ta 4.3

Saat 11.42'de 4.3

Saat 11.56'da 4.1

Saat 12.27'de 4.3

büyüklüklerinde depremler meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.38'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Daha sonra ikişer dakika arayla, 11.40 ve 11.42 saatlerinde 4,3 büyüklüğünde depremler oldu.



#Deprem
#Ege Denizi
#İzmir
#AFAD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı? İşte güncel durum