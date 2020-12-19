Ege Üniversitesi'ndeki 'taciz' iddiaları yargıya taşındı

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Fatih'de 1 milyon dolarlık kuyumcu soygununu gerçekleştiren hırsız 13 yıllık çalışan çıktı

İstanbul Fatih'de döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Çaldığı paranın 100 bin dolarını kendisini Silivri'ye götüren taksici akrabasına, 50 bin dolarını avukata verdiğini, paranın bir kısmıyla ise villa, arsa ve lüks bir araç aldığını söyleyen döviz bürosu çalışanı tutuklandı.