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Gündem Ege Üniversitesindeki taciz iddiaları yargıya taşındı
İZMİR

Ege Üniversitesi'ndeki 'taciz' iddiaları yargıya taşındı

İzmir'de, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören 10 kız öğrenci, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla Prof. Dr. Z.E.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında geçen yıl aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayet etti. Z.E.B., hakkında başlatılan idari soruşturma sürerken öğrenciler, geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi “Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü” iddiasında bulundu. Bir başka öğrenci ise hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, “Seksi kadın, şeyini giysen mi?" şeklinde fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B’yi gördüğünü ve “Maskeni kastettim" dediğini iddia etti. Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

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