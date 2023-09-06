Ege'de antik kentleri de yıkan depremlerin izleri araştırılıyor

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir (solda) ile DEÜ Arkeoloji ve Arkeometri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Gür (sağda), proje kapsamında Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ile Efes Antik Kenti'ne de yakın bölgede bulunan Efes Fayı'nda kazı çalışmalarına başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile DEÜ Arkeoloji ve Arkeometri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Gür, Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde "Selçuk Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı" başlıklı projeyi hazırladı.
Proje kapsamında Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ile Efes Antik Kenti'ne de yakın bölgede bulunan Efes Fayı'nda kazı çalışmalarına başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sözbilir, antik kentlerden elde edilecek bilgilerin, İzmir'in deprem tarihçesini ve hangi fayların büyük yıkımlara sebep olduğunu ortaya çıkaracağını belirtti.
Halen Efes Fayı üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Sözbilir, şu değerlendirmelerde bulundu:
Doç. Dr. Barış Gür ise Batı Anadolu topraklarının antik çağlar boyunca birçok önemli depremden etkilenmiş olduğunun yazılı kaynaklar yoluyla öğrenildiğini aktardı.
İzmir'deki Agora'nın milattan sonra 178'de yıkıldığını belirten Gür, şunları kaydetti: