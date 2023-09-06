Ege'de antik kentleri de yıkan depremlerin izleri araştırılıyor

"Fayın geçmiş dönemlerde ürettiği depremleri ortaya çıkarıp, bu depremlerden hangisinin Efes'i yıktığını bulmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, Türkiye ölçeğinde baktığımız zaman, özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki antik yerleşimlerle jeolojik yapı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu biliyoruz. İzmir ve çevresindeki antik kentlerimizdeki eski depremlerin izlerini araştırarak bunların faylar üzerindeki kayıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamız hem jeoloji hem jeofizik hem de arkeolojiyi kapsayan, multidisipliner bir çalışma olacak. Daha sonra ise Kuşadası, Yavansu ile bölgedeki diğer önemli antik kentlerin deprem potansiyeli araştırılacak."