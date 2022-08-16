Gündem Egede Yunan zulmü 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti
ANKARA

Ege'de Yunan zulmü: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne sınırında Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Günlerce aç susuz bırakılan, tüm eşyaları gasp edilen bir göçmenlerden birinin Yunan askeri tarafından darp edilerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Egede Yunan zulmü: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın ittiği göçmeleri Türk askeri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiklerimiz, Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti."

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