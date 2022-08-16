Ege'de Yunan zulmü: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiklerimiz, Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti."
Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiklerimiz, Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.https://t.co/HZFnivGQI4#MSB pic.twitter.com/kmcQlKHhv7
Edirne sınırında devriye görevi yapan Mehmetçiklerimiz, Yunanistan tarafından kötü muameleye maruz kalan 108 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Göçmenler, Yunan askerlerinin darbesiyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.https://t.co/HZFnivGQI4#MSB pic.twitter.com/kmcQlKHhv7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022