Canlı yayında skandal sözler: Afganlar yerine Ukrayna'dan bayan mülteciler gelsin

Mültecilerle ilgili sözler tepki çekti: Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse hepimiz evimizde konuk ederiz sakallı leş gibi insanlar geliyor

Ege'de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında da yapılan Afgan mülteci yorumu, tepkiyle karşılandı. Gazeteci Murat Karakaş, programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu.



'Afgan mülteciler yerine Ukraynalı mültecilerin Türkiye'ye gelmesini temenni eden Karakaş, 'Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi…



Ukrayna'dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ ifadelerini kullandı.

