Canlı yayında skandal sözler: Afganlar yerine Ukrayna'dan bayan mülteciler gelsin
Egedesonses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş isimli gazetecinin canlı yayında ırkçı ve mülteciler için "Afganlar sakallı sakallı leş gibi...Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ yorumu tepki çekti.
İzmir Bergama'da yayın yapan Egedesonses isimli internet sitesinde Murat Karakaş isimli moderatör ve konuğunun arasında geçen skandal mülteci konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Murat Karakaş’ın mülteci konusunun konuşulduğu yayında, ‘’Aslında Ukrayna'da bayan mülteciler gelse... Hepimiz evimizde misafir ederiz... Afganistan’dan geliyorlar… Sakallı sakallı leş gibi" sözleri büyük tepkilere neden oldu.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Murat Karakaş hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Irkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı dil asla kabul edilemez“ ifadeleri kullanıldı.
Meslek etiği ve değerlerine vurgu yapan cemiyet, "Kendisinden mesleğimiz ve tüm haksızlığa uğrayan kişiler adına özür bekliyor, kentimizde, bölgemizde yayıncılık ve gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi duyuruyoruz“ dedi.