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İZMİR

Canlı yayında skandal sözler: Afganlar yerine Ukrayna'dan bayan mülteciler gelsin

Egedesonses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş isimli gazetecinin canlı yayında ırkçı ve mülteciler için "Afganlar sakallı sakallı leş gibi...Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ yorumu tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Egedesonses programında Murat Karakaştan ırkçı ve cinsiyetçi mülteci yorumu
Murat Karakaş'ın Afgan mültecilerle ilgili sözleri tepki çekti.

İzmir Bergama'da yayın yapan Egedesonses isimli internet sitesinde Murat Karakaş isimli moderatör ve konuğunun arasında geçen skandal mülteci konuşması sosyal medyada gündem oldu.

  • Murat Karakaş’ın mülteci konusunun konuşulduğu yayında, ‘’Aslında Ukrayna'da bayan mülteciler gelse... Hepimiz evimizde misafir ederiz... Afganistan’dan geliyorlar… Sakallı sakallı leş gibi" sözleri büyük tepkilere neden oldu.

Mültecilerle ilgili sözler tepki çekti: Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse hepimiz evimizde konuk ederiz sakallı leş gibi insanlar geliyor
OYNAT 00:42
Mültecilerle ilgili sözler tepki çekti: Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse hepimiz evimizde konuk ederiz sakallı leş gibi insanlar geliyor
Ege'de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında da yapılan Afgan mülteci yorumu, tepkiyle karşılandı. Gazeteci Murat Karakaş, programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu.

'Afgan mülteciler yerine Ukraynalı mültecilerin Türkiye'ye gelmesini temenni eden Karakaş, 'Aslında Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi…

Ukrayna'dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Murat Karakaş hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Irkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı dil asla kabul edilemez“ ifadeleri kullanıldı.

Meslek etiği ve değerlerine vurgu yapan cemiyet, "Kendisinden mesleğimiz ve tüm haksızlığa uğrayan kişiler adına özür bekliyor, kentimizde, bölgemizde yayıncılık ve gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi duyuruyoruz“ dedi.

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OYNAT 00:42
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'li Seyit Torun'a: Düşüncelerimin arkasındayım kimseye şirin görünme gibi bir derdim yok
Bolu'da yabancı uyruklu kişilerden su faturası ve katı atık vergisini 10 kat fazla alacaklarını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a partisinin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan tepki gelmişti.

Torun, 'Temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Sayın Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır.' ifadelerini kullanmıştı.

Özcan ise Torun'la görüştüğünü ancak kararının arkasında durduğunu belirtti. Özcan, 'Düşüncelerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Birilerine şirin görünme gibi bir derdim yok.' dedi.


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