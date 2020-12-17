Egemenlik hakkımıza aleni saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin yaptırımlarında asıl amacın ülkemizin savunma sanayiindeki atılımlarının önünü kesmek olduğunu söyledi. “Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir” diye soran Erdoğan, “Bizi yolumuzdan çeviremeyecekler” dedi.

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Niğde-Ankara Otoyolu 2’nci Kesim Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin skandal yaptırım kararını değerlendirdi: İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Her kim ki bunları hedef alarak bozgunculuk peşinde koşuyorsa tek amacı ülkemizin bu tarihi sıçrayışına engel olmaktır. Türkiye hedeflerine yaklaştıkça egemenlik haklarına sahip çıktıkça maruz kaldığı saldırıların çapı da arttı.

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YAPTIRIMLARLA YOLUMUZDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ülkemizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırım tehditleriyle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda gündemimizde Avrupa Birliği’nin yaptırım tehditleri vardı, dün de bir süredir gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum, bakınız 2017’den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye’den başka bu yaptırım uygulanmamıştır.

BU NASIL BİR MÜTTEFİKLİK

İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması. Peki Türkiye bu yola ne için başvurmuştur? Çünkü ABD çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor.

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BİR BAHANEDEN İBARET

Senato’da çıkan engellerin yanısıra bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Önümüze konan Türkiye’nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35’ler için paranın büyük bir kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi kendilerine bağımlı hale getirmektir. Şayet S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor. Peki şimdi ne olacak? Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız.

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DAHA ÇOK DESTEK OLACAĞIZ

Savunma Sanayii Başkanlığımız’ın projelerini hızlandıracağız, savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız, tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir’e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Kamu kurumlarımızla, vakıf şirketlerimizle, özel sektörümüzle yakın iş birliği içinde yolumuza devam edeceğiz.

Adımlarımızı hızlandıracağız

Türkiye’nin böyle bir durumla ilk defa da karşılaşmadığını, 1974’te Kıbrıs Harekatı’ndan sonra da yaptırıma tabi tutulduğunu anımsatan Erdoğan, işte bu yaptırımın ardından bugünkü savunma sanayiinin temellerinin atıldığını kaydetti. “Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayii inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

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“Hükümetlerimiz döneminde savunma sanayiine verdiğimiz önemin sebebi tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemizi, sınır ötesi harekatlarımızı, savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, yüksek teknolojiye dayalı her türlü araç ve gerecin tasarımını, yazılımını, üretimini kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır.”

Hisar-A müjdesi