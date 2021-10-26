Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Divan Kurulu ve Eğitim Semineri

Toplantı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı’nın açıklamaları ile devam etti. Ramazan Çakırcı toplantı gündeminde bulunan 6. dönem toplu sözleşme kazanımları, geçmişten günümüze Memur-Sen’in çalışmaları ile elde edilen ve ilerleyen süreçlerde elde edilmesi amaçlanan kamu personeli hakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin talepleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda EBS İstanbul 8 No’lu Şube Sekreteri İbrahim Sağanak Şube işleyişi ve şubenin tarihsel

Gelişimi hakkında bilgilendirme yaptı.

Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Recep Ali şubemizin pandemi döneminde İzmir ve Elazığ depremlerinde yaptığı yardımların yanı sıra Suriyeli ve Afgan göçmenlere yapılan yardımlar ve Kızılay’a kan bağışı yardımı ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcısı Mazhar Lacivert şubenin düzenlediği eğitim toplantıları ve etkinlikler üzerinde açıklamalarda bulundu. Mevzuat ve Toplu Sözleşme uzmanı Mustafa Demir mevzuatla ilgili bilgilendirme yaptı ve soruları yanıtladı.

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Divan Kurulunun ardından toplantıya eğitimlerle devam edildi. İlk olarak, İletişim Uzmanı Selehattin Duman sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmanın yöntemlerini anlattı. Daha sonra ise Şube Başkan Yardımcısı Adem Altınışık teşkilatlanmanın ilke ve gereklilikleri üzerine bilgi vererek teşkilat şemasında iş yeri ve fakülte temsilciliklerine yer verilmesinin önemini vurguladı.