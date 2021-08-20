Eğitim dünyası sanal gerçeklik teknolojisiyle buluştu

Yeni eğitim & öğretim yılında hayata geçirilecek ‘Atlas Twin’ projesi kapsamında Vadi kampüsünde tüm alanların dijital ikizini oluşturarak hem online eğitim sürecini geliştirecek, hem de akıllı bina çözümleriyle ‘yeşil kampüs’ hedefine yaklaşacak olan Atlas Üniversitesi, bilgi teknolojilerini en faydalı şekilde kullanıyor. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen otomasyon yazılımları sayesinde akıllı bina süreci tamamlandığında, öğrenciler istedikleri anda kampüsün her bölümünü kontrol altına alabilecek, kütüphane ve laboratuvarda kolayca randevu oluşturabilecek, derslikleri tıpkı gerçek şeklinde dijital ortamda takip edebilecek. Aynı zamanda sistem, belirli bir süre hareket algılamadığı alanları kapalı moda alabilecek ve böylelikle enerji tüketimini minimize edebilecek.

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Pandemi sürecinde eğitim hızla şekillendi

Atlas Hibrit eğitim sistemi ve faydalarıyla ilgili konuşan Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, ‘Pandemi süreci mevcut eğitim sistemimizi hızlı ve köklü değişimlere doğru yöneltti. Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle dönüşen eğitim dünyası online çözümlerle yeniden şekillendi. Bu süreçte bu değişime çok hızlı ayak uydurmak zorunda kalındı. Biz Atlas Üniversitesi’nde değişimden ziyade tüm süreci en başında pandemiye göre organize edebildiğimiz için şanslıyız. Tüm gelişmiş teknolojik altyapımızla yeni sisteme entegre olduk. Ne yazık ki birçok üniversite online eğitime geçişte ara vermek durumunda kalırken biz kesintisiz devam ettik. Atlas Hibrit’te teknolojiyi, eğitimin temel ilkeleri ile bütünleştirip, öğrenci odaklı eğitim anlayışını hayata geçirdik. Sanal gerçeklik teknolojisiyle öğrencilerimiz kendilerini dersliklerde gibi hissederek eğitime dahil olabildi. Dersliklerimiz hibrit eğitime yönelik olarak revize edilerek görüntü, ses ve akıllı tahta sistemleri ile donatıldı. Online eğitimi daha verimli bir şekilde yürütebilmek için ‘Atlas Glasses’ kameralı gözlük sistemini kullandık. Öğretim üyelerinin laboratuvarda yaptıkları uygulamalar ve deneyleri senkron ve online olarak öğrencilere aktardık ve böylelikle uygulama derslerinin verimliliğini artırdık. Gerektiği alanlarda, özellikle uygulama gerektiren bölümlerimizde yüz yüze eğitim için gayret gösterdik. Online sistemlerle yüz yüze eğitimi çok efektif bir şekilde birleştirdiğimiz Atlas Hibrit sistemi ile eğitimde geleceği kucaklıyoruz. Tüm kurumlar, yeni dünyaya adapte olmak zorunda. Pandemi süreci bittiğinde de, teknolojinin artan etkisiyle, eğitim sektörünün dönüşümünün süreceğini düşünüyoruz. Atlas olarak her zaman en yeni ve en güncel tekniklerle eğitimimize devam edeceğiz. Uluslararası üniversite işbirlikleri ile eğitimi daha nitelikli ve global hale getireceğiz. Bu anlamda Almanya, Hollanda ve Amerika’nın çok iyi üniversiteleri ile işbirlikleri yaptık.’ dedi. İlk yılında olmasına rağmen 14 öğrencisinin TÜBİTAK desteği almaya hak kazandığı Atlas Üniversitesi, bu başarısıyla vakıf üniversitelerinde en çok projesi kabul edilen ilk 3 üniversite içinde yer aldı. Desteğe hak kazanan öğrencilere ve yol gösteren akademisyenlere teşekkürlerini ileten Küçük, ilk yılda 23 öğrencinin çift anadal eğitimi almasının da kendilerini gururlandırdığını belirtti.

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Atlas Üniversitesi girişimci gençler yetiştirmeye odaklanacak

Proje tabanlı, tematik eğitim ve işbirliğine önem veren hibrit eğitim sistemini benimseyen Atlas Üniversitesi, tüm eğitim kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu metodları destekleyen mentorluk sistemi içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. Ölçme ve değerlendirmenin ötesinde bir eğitim yolculuğu sunan eğitim modeli, süreç içerisinde tam yetkinlik kazandırmaya odaklanıyor. Girişimci gençler yetiştirmeye odaklanan Atlas Üniversitesi, özellikle başarılı olan öğrencilerden müteşebbis, girişimci gençler yetiştirerek onlarla ortaklıklar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu anlamda tüm know-how’ını paylaşarak dünyanın birçok noktasında başarılı gençlerle yeni sağlık merkezleri ve hastaneler kurulacak.

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Araştıran, geliştiren, sorgulayan ve uygulayan üniversite

Araştırmalara imkan sağlayan temel eğitim laboratuvarları ve Türkiye’nin en büyüklerinden olan mikrobiyoloji laboratuvarının yanı sıra akademisyenlerin, öğrencilerin ve alana hizmet veren tüm çalışanların eğitim alabileceği X Labs Ar-Ge laboratuvarları Atlas Üniversitesi bünyesinde yer alıyor. ‘Artık tasarımla yeniden şekillenmeyen sektörlerin başarılı olacağını düşünmüyoruz. Bu noktadan hareketle sağlık sektörünün de sosyal bilimlerle birlikte çalışacağı, sanatın mühendislerle buluşacağı bir eğitim yuvası hayal ettik ve gerçekleştirdik.

Ayrıca öğrencilerimiz, yeni akademik yılda Atlas Language Zone’da İngilizceyi yaşayarak öğrenecekler. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz ‘Academic Writing Center’ ile birlikte İngilizce makale yazmada uzmanlaşacak. ‘ diyen Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, aynı zamanda Z kuşağını da çok iyi anladıkları için eğitimde fark yarattıklarının altını çizdi. Küçük, ‘Z kuşağı öğrenme sürecine dahil olan, sosyal tecrübeyi önemseyen, kariyer odaklı, pasif olmayı reddeden, interaktif, dijital öğrenme araçlarını çok iyi kullanan ve bilgiye hızlı erişimi seven bir kuşak. Aynı zamanda bilgiyi deneyimle birleştirerek, uygulayarak, farklı farklı pratikler ile öğrenmek arzusunda. Z kuşağı sınırları sevmiyor. O nedenle dünyanın her yerinde çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedefimiz. Yeni neslin liderlerinin ihtiyaç duyduğu güven, bağımsızlık, beceri ve küresel rekabet gücünü tüm öğrencilerimize aşılıyoruz.’ şeklinde konuştu.