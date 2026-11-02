Eğitim politikaları masaya yatırıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, eğitim politikalarını akademik bir çerçevede değerlendirmek ve yeni politika önerileri geliştirmek amacıyla İstanbul Eğitim Çalıştayı düzenledi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Yasir Çelik, Çalıştay Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın ve akademisyenler katıldı. İki ayrı masa oturumu ve genel değerlendirme bölümünden oluşan çalıştayda, eğitim alanındaki mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ele alındı.
SONUÇLAR ERDOĞAN'A SUNULACAK
İl Başkanı Abdullah Özdemir, eğitim politikalarının Türkiye’nin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, çalıştayda ortaya çıkacak sonuç raporlarının politika geliştirme süreçlerine katkı sunacağını söyledi. Eğitimde fiziki koşulların, okulların sosyal imkânlarının ve eğitimcilere sunulan olanakların geçmişe kıyasla geliştiğini ifade eden Özdemir, çalıştay sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sunulacağını bildirdi.
EĞİTİMDE YENİ ÖNERİLER DİNLENDİ
İl Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Yasir Çelik, çalıştayla hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulabilecek öneriler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Çelik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin toplumun daha geniş kesimlerine anlatılmasının önemine dikkat çekti. Çalıştay Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın ise ekonomi, teknoloji ve kültür alanındaki değişimlerin eğitim sisteminde yeni değerlendirmeleri gerekli kıldığını ifade etti. Alpaydın, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim sisteminin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalıştay, masa oturumlarında dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirildiği genel toplantının ardından sona erdi.