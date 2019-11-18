'Eğitimden Bir Kare' fotoğraf yarışmasının üçüncüsü başlıyor

Eğitim-Bir-Sen'in kurulduğundan bu yana sanatsal ve kültürel çalışmaları teşvik ederek bu alanlara giden yolların açılmasına vesile oldu. Eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin sanat ve edebiyat alanında yazma yetenek ve cesaretlerini harekete geçirip verimli kılmak amacıyla çeşitli konularda yarışmalar düzenlendi.

Seçici kurulunda Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğraf Sanatçısı Tansu Gürpınar, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Tekin Ertuğ ve Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük’ün yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için bin 500 TL ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 TL verilecek.

Ödüle ve sergiye layık görülen eserler ‘Eğitimden Bir Kare 2020 Fotoğraf Albümü’ adıyla yayımlanacak.

Son katılım tarihi 1 Nisan 2020 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak.

Fotoğraf yarışmasının detaylarına www.egitimdenbirkare.org/ sitesinden ulaşabilirsiniz.