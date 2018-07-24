Eğitime üçlü formül: Kalite eşitlik ve etkinlik

Eğitimde dikkatler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un iki ay içerisinde üç yıllık bir program olarak kamuoyuyla paylaştığı yol haritasının içeriğine çevrilirken bakanlığa mutfak çalışması yapacak olan cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu’nun da öncelikleri belli olmaya başladı. Yeni dönemin eğitiminde formül ‘kalite, eşitlik ve etkinlik’ olarak benimsendi.

İHTİYAÇ ANALİZİ

Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili politika önerilerinde bulunacak olan kurul, yükseköğretim strateji ve amaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili politika üretecek. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları izleyecek olan kurul, ihtiyaç analizi geliştirerek faaliyetlerin geliştirilmesi için politik öneriler oluşturacak.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

Kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturulmak amacıyla politika önerileri geliştirecek olan kurul, üniversitelerde açılacak fakülte ve bölümlerle ilgili ihtiyaç analizi yaparak stratejik planlamayla ilgili öneriler sunacak.

İŞGÜCÜ PLANLAMASI…

Kurul, ülkenin işgücü planlamasını da dikkate alacak. Bu kapsamda eğitim ve öğretim konusunda politikalar ve öneriler hazırlayacak.

AB UYGULAMALARI…

Kurulun diğer görevleri arasında şu başlıklar yer alıyor:

“Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının uygulanması ile ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her türlü ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin, planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında politika önerileri geliştirecek.”