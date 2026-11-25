Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen “Hep Sen Varsın Diye” temalı etkinlikte eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olduğunu vurgulayan Tekin, alınan kararlarda öğretmenlerin görüşlerinin belirleyici olduğunu söyledi.

Ankara MEB Şura Salonu’nda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve başarı hikâyeleri ele alındı. ÖğretmeniZ platformunda 81 ilden yaklaşık 500 öğretmenin hikâyesinin 17 farklı kategoride yayımlandığı, ÖğretmeniZ Dergisi’nin 13 sayısında ise öğretmenlerin edebi, sanatsal ve kültürel çalışmalarına yer verildiği belirtildi. İlk kez yüz yüze gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşaklardan öğretmenler arasındaki tecrübe aktarımının güçlendirilmesi amaçlandı.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, 24 Kasım vesilesiyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir aile olduğunu belirten Tekin, eğitim politikalarının popülist söylemlerden uzak, rasyonel ve istişareye dayalı şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten çok büyük bir aile. Bu aileyle iş yapmak istiyorsanız her şeyi istişare edeceğiniz bir paydaş bulmanız lazım ve bu ailenin taşıyıcı kolonu öğretmenler” dedi. Göreve başladıkları günden itibaren öğretmenlerle istişare ederek bir yol haritası oluşturduklarını anlatan Tekin, “Popülizmden uzak, alkışlanmak ya da iyi siyasetçi olmak kaygısı gütmeden öğretmen arkadaşlarla attığımız her adımı istişare ederek yürüyeceğimiz bir yol haritası oluşturduk” ifadelerini kullandı.

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HER ADIM İSTİŞARE EDİLİYOR

Eğitim alanındaki düzenlemelerin öğretmenlerin görüşleri alınarak hayata geçirildiğini belirten Tekin, öğretmenler odası buluşmalarına özel önem verdiklerini vurguladı. Tekin, “Yaptığımız her düzenleme, attığımız her adım mutlaka öğretmenler odasında konuşulmuştur” diyerek, öğretmenlerin doğrudan dile getirdiği sorunların yanı sıra bakanlık tarafından gündeme getirilen konuların da öğretmenlerle istişare edildiğini kaydetti. Türkiye’nin uluslararası eğitim alanındaki konumuna da değinen Tekin, OECD ve PISA toplantılarında Türkiye’deki eğitim sisteminin fiziki, teknolojik ve içerik bakımından geldiği noktanın örnek gösterildiğini söyledi. Bakan Tekin, öğretmenlerin eğitim sistemindeki rolüne vurgu yaparak, “Biz hem toplumun ihtiyaçlarını hem toplumun eğitimden beklentilerini hem uluslararası gelişmeleri hem okullarımızı hem de öğretmenlerimizin itibarını maksimum düzeyde karşılayacak şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.

81 ilden gelip Anıtkabir’de buluştular

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin başkanlığında, bakanlık bürokratları ve öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Bakan Tekin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

“Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle maarif ailemizle manevi huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında öğretmenlerimize emanet ettiğiniz vazife, milletimizin istiklalini ilim ve irfanla tahkim etmeye, bağımsızlığını yetişen nesillerin idrakinde yaşatmaya dayanıyordu. Bugün ülkemizin dört bir yanında öğretmenlerimiz evlatlarımızı yetiştiriyor, Cumhuriyetimizin geleceğine emek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı’nı omuzlayacak, milli kimliğini özümsemiş, muhakeme kabiliyeti ve demokrasi bilinci gelişmiş, ilmi ve ahlakı rehber edinmiş nesiller yetiştirmeye kararlıyız.”

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