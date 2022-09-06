EGM maaş promosyonu üzerinden algı operasyonu yapan CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın maaş promosyonu iddiaları üzerine yeni bir açıklama yapıldı. Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza attığı, günümüzde ise en başarılı dönemini geçirdiğinin belirtildiği açıklamada; teşkilatın terörle mücadelede önemli başarılar sağladığı, her türlü suç ve suçluyla mücadelesine devam ettiği ve özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirdiği vurgulandı. EGM, CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

"300 TL SABİT BİR RAKAM DEĞİLDİR"

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

REKLAM

Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir.

"SİYASİ RANT ELDE ETME ÇABASI"

Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır.

MURAT BAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş promosyonlarına ilişkin gündeme getirilmeye çalışılan iddialar hakkında👇 pic.twitter.com/vaeVKozCku REKLAM September 6, 2022