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ANKARA

EGM'den 'çocuk kaçırma' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi: Adli işlemler başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında son günlerde özellikle sosyal medya platformanlarında başlatılan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki provokasyonlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

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EGMden çocuk kaçırma provokasyonuyla ilgili açıklama geldi: Adli işlemler başlatıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. EGM resmi sayfasından yapılan açıklamada, son günlerde gündemde sıkça dolşaan kaçırılan çocuk haberleri ile ilgili, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında" denildi ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğuna yer verildi.

'HERHANGİ BİR MÜRAACAT SÖZ KONUSU DEĞİL'

İşte EGM'nin kaçırılan çocuklar ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması:

"Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir.

“Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı”, “kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı” şeklinde ifadeler içeren kaçırma iddialarına karşın, bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği görülmüştür.

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  • Yukarıda iddia edildiği kapsamda birimlerimize çocuk kaçırma olayı ile ilgili yapılmış herhangi bir müracaat söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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