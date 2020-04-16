Gündem EGMden sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama
İSTANBUL

EGM'den 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yalanlama

23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı ile ilgili asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatların başlatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23- 26 Nisan ile 1- 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

EGM, sosyal medyadaki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

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