EGM'den 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yalanlama 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı ile ilgili asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatların başlatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 00:09 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 00:28 İHA