Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

MEB son dakika ehliyet sınav sonuçlarını açıklandı. 23 Aralık tarihinde düzenlenen Ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasında erişime açıldı. Sorgulama yapmak için T.C. kimlik numarası gerekiyor. İşte 23 Aralık Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 'e ehliyet sınav sonuçları sorgulama ve detaylar.

Yazılı sınavdan geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor.

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Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

Stajyer ehliyet nedir?

Direksiyon sınavını geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer ehliyet için verilen süre,2 yıldır. Adayların bu süreçte başarılı olabilmesi için, 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir.