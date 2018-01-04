Milli Eğitim Bakanlığı 23 Aralık 2017'de yaptırdığı Ehliyet Sınav sonuçlarıaçıklandı. 23 Aralık 'ta sınava girenlerin sonuçların ne zaman açıklanacağını sorarken bakanlık sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Ayrıca E-Devlet şifresi ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulamada yapabiliyor. İşte 23 AralıkMotorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 'e ehliyet sınav sonuçları sorgulama ve detaylar.

Sınava girenler 50 soruya cevap verirken, konu dağılımı olarak 3 Trafik, 12 İlk Yardım, 9 Motor ve 6 Trafik Adabı. MEB’in yaptığı sınavların çoğunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin sınav sistemi olan “4 yanlış 1 doğruyu götürme” yok. Her soru 2 puan değerinde. Bakanlığın sınavı geçme puanı 70. 50 sorudan 35’ini doğru yapan aday, sınavı geçiyor.

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EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI?

2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklandı.

Ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın...

Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

OYNAT 03:21 Sürücü adaylarının kabusu oldu Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sınava ilk girişlerinde ehliyet alamayan sürücü adaylarından yüzde 60'ının tek seferde aracı geri park edemediği için elendiğini söyledi.



