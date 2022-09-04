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GAZİANTEP

Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı

Gaziantep'te ehliyet sınavına yakasına gizlediği düğme şeklindeki kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin tişörtünün yaka düğmesini açmasını istedi.

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Haber Merkezi DHA
Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı
Ehliyet sınavına kamerayla girdi

Gaziantep'te ehliyet sınavına yakasına gizlediği düğme şeklindeki kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi yakalandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi hareketleriyle sınav görevlisi polisin dikkatini çekti. Polis, şüphelinin tişörtünün yaka düğmesini açmasını istedi.
Yakasında düğme şeklinde kamera gören polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada tişörtünün yaka kısmı içerisinde kamera, taşınabilir wifi cihazı ve ses verici ile güç kaynağından cihazından oluşan kopya düzeneği ele geçirdi.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MEB duyurdu: Ehliyet sınavında yeni dönem
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Millî Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.
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Yeni uygulamaya göre ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısı adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unu oluşturacak.
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Bakanlığı, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı.
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Hemen ardından adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları paylaşıldı.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
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\"Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10'u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor. <br><br>Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.\"
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MEB duyurdu: Ehliyet sınavında yeni dönem
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unu oluşturduğunu açıkladı.

Ehliyet sınavı için kurduğu kopya düzeneği şok etti: Maskesine kamera kulağına böcek yerleştirdi
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