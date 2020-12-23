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BURSA

Ehliyetsiz sürücünün Ankara- Bursa yolculuğu kısıtlamada pahalıya neden oldu

Ehliyetsiz sürücünün seyahati pahalıya patladı

Bursa’da kısıtlama saatlerinde Ankara’dan geldiklerini belirten 2 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Yanlarında izin belgesi olmayan 2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araç içinde arama yaptı. Polisin yaptığı soruşturmada sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
İzin kağıtları olmadan Ankara-Bursa arası seyahat eden sürücüler ceza yedi.
İzin kağıtları olmadan Ankara-Bursa arası seyahat eden sürücüler ceza yedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 VLA 90 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mustafa E., ve Hilal C., Ankara’dan geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Hareketlerinden şüphelendiler

2 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Sivil trafik ekiplerinin yaptığı aramada herhangi bir vurguya rastlanmazken, Mustafa E.,’nin daha önce geçici süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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12 bin TL ceza yediler

Sürücü ve Hilal C.,’ye Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ayrıca Mustafa E.,’ye 2 bin 473 TL para cezası uygulandı.

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