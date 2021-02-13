Ekibi kuruyor

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, 23 Nisan ya da 19 Mayıs’ta partisine resmiyet kazandıracak. Hazırlıklarını sürdüren İnce, yakın ekibini oluşturmak için de temaslarına devam ediyor.

İnce, parti binasını Çankaya’da tuttu, bir taraftan da yakın çalışma ekibi için temaslarını sürdürüyor. İnce’nin bina tanıtımında yakın çalışma ekibini de açıklaması bekleniyor. Ankara kulislerinde İnce’nin yakın ekibine Çiçek ailesini de dahil edeceği konuşuluyor. İnce ve ekibinin, CHP’li eski vekil Dursun Çiçek ve yasak olan televizyon kanalına çıktığı için partiden ihraç edilen kızı İrem Çiçek ile görüştüğü öğrenildi.

ADAY GÖSTERİLMEDİ

CHP’li Çiçek son seçimde hem kendisinin hem de kızının aday gösterileceğini söylemiş ancak iki isim de aday listesinde yer alamamıştı. Kabul etmeleri halinde İnce’nin iki ismi de kurucular kurulu listesine alabileceği vurgulandı.

REKLAM

İnce’nin CHP’de mevcut vekiller arasında da görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. CHP’li 17 milletvekilinin istifa edeceği kulislere yansımış, o isimler ise iddiaları reddetmişti. İnce ile görüşen CHP’li vekillerden istifa etmeyi planlayanların İnce’den zaman istediği belirtildi. Partinin kuruluşuna yakın bu isimlerin de CHP’den istifa edeceği ifade ediliyor.

OYNAT 00:32 Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Senin kendi partinde demokrasi yok ki, kim inanır sana? CHP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, ilk kez Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP'de parti içi demokrasi anlayışının olmamasını eleştiren İnce, 'Partide demokrasi yok. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz iddiasındayız. Senin kendi içinde demokrasi yok ki, kim inanır sana? Ön seçimi kaldırmışsın, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsın. Her tarafı atama doldurmuşsun. Belediye Meclis üyelerini genel merkezden atamışsın. Böyle bir durumda burada siyaset yapmanın mantığı yok' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder