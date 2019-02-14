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BARTIN

Bartın'da kaçak avcıya 32 bin lira para cezası

Ekipler kesilmiş halde evinde yakaladı: 32 bin lira ceza kesti

Bartın'da kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bir köyde M.Ö. adlı şahsın evinde kesilmiş halde yaban hayvanları buldu. İncelemeler sonucunda ekipler M.Ö.'ye 31 bin 943 lira para cezası kesti.

Haber Merkezi AA
Bartın'da kaçak avcının evinden çıkan hayvan parçaları.
Bartın'da kaçak avcının evinden çıkan hayvan parçaları.

Bartın'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 31 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçekıran köyünde kaçak avlanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, M.Ö'ye ait evde arama yaptı.

Yapılan aramada, evde kesilmiş halde yaban hayvanları ele geçirildi.

EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan incelemede çeşitli yerlere saklanmış, parçalanmış halde 4 karaca, 1 kızıl geyik, 5 yaban domuzu dişleri ve 1 çulluk bulunduğu tespit edildi.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen M.Ö'ye Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 31 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

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