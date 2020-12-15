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Gündem Ekmek almaya gitti 3 bin lirası çalındı Her şey 5 dakikada oldu
BURSA

Ekmek almaya gitti 3 bin lirası çalındı: Her şey 5 dakikada oldu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı.

Haber Merkezi DHA
Fatih B.'nin kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı. ​
Fatih B.'nin kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı. ​

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala fırına ekmek almaya giden Fatih B.'nin (50) kamyonetinden, içinde 3 bin lira, senet ve çeklerin bulunduğu çantası çalındı.


Olay, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala caddeye kamyonetini park eden Fatih B., kapıları kilitlemeden fırına ekmek almaya gitti. Fatih B., 5 dakika sonra geri döndüğünde kamyonetteki çantasının çalındığını fark etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

‘5 DAKİKA İÇİNDE ÇALDILAR’

Çantasında 3 bin lira ile çek ve senetlerinin bulunduğunu kaydeden Fatih B., "Aracımı park ettim, fırına gidip ekmek alıp döndüm 5 dakika sonra. Geldiğimde çantamı çalmışlardı. Çantamın içerisinde pasaport, para, çek, senet, cüzdan gibi birçok kişisel ve değerli eşyam vardı. Günlük yaşamımızda kullandığımız ne varsa hepsi gitti. 3 bin lira nakit para ve hatırı sayılır çek ve senetlerim vardı. Ümidim hırsızların bir an önce yakalanması” dedi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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