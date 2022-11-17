Gündem Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
İSTANBUL

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, itiraz sonucu tahliye edildi.

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Haber Merkezi AA
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
Cihan Kolivar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti.

Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti.

  • Kolivar'ın avukatı Çiftçi, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edileceğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1. maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye çıkarılan Kolivar, sorgulandığı nöbetçi cumhuriyet savcısınca sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Kararda, Kolivar'ın, delillerin henüz toplanmamış olması, mevcut delil durumu, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
GÜNDEM
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret
OYNAT 02:14
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor' dedi.


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