Gündem Ekmek ve Yemek Fabrikası tamam
MALATYA

Ekmek ve Yemek Fabrikası tamam

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan Ekmek ve Yemek Fabrikası inşaatı tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekmek ve Yemek Fabrikası tamam
​Ekmek ve Yemek Fabrikası tamam.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan Ekmek ve Yemek Fabrikası inşaatı tamamlandı. Tesiste çevre düzenlemelerinin ardından üretim için gerekli olan malzemelerin montajı gerçekleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan fabrika alanında yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın 13 ilçemizde başlatmış olduğu projelerimizden biri olan Ekmek ve Yemek Fabrikamız tamamlamış durumdayız. Yapılan düzenlemelerin ardından birlikte en kısa sürede hizmete açacağız” dedi.

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