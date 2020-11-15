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POLİTİKA

​Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlattık

Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlattıklarını açıklayarak, “Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden videokonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin konuştu:

AK Parti, 18 yılda ülkeyi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırdı. Önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletle birlikte hedeflere yürümeyi sürdüreceğiz.

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Bunun yolu da dünya ile beraber yaşanılan bu kritik dönemin birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geride bırakılmasından geçiyor.

GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

  • Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları, birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz.

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EKONOMİDE YENİ YÖNETİM

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz.

GERİ KALMIŞLIK ZİNCİRİNİ KIRDIK

AK Parti ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye’nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. Türkiye’nin 81 vilayetinin her biri bu demokrasi ve kalkınma ikliminden istifade etti.

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TÜRKİYE’NİN UFKUNU GENİŞLETTİK

  • Ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kalkındıkça maruz kalınan saldırılar da arttı. Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içindeki FETÖ’cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye’nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi.

GELECEĞİN DE PARTİSİYİZ

Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var. Bu süreçte pek çok fedakarlık yapıldı, çözülemeyen halen ciddi sıkıntılar var. Ama bunların hiçbiri, önümüzdeki aydınlık geleceği karartabilecek büyüklükte değildir. Türkiye’yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça, demokraside ve ekonomide çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz.

Liderlerle görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile ayrı ayrı telefonla görüştü. Erdoğan, Abinader ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Haiti Cumhurbaşkanı Moise’ın ile yaptığı görüşmede ise, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kurallara uymazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz

  • Vatandaşlardan salgınla mücadele için uygulamaya konan tedbirlere hassasiyetle riayet etmeleri uyarısında bulunan Erdoğan, “Görüyorsunuz Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz” dedi. Erdoğan, şehirlerin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istediğini vurgulayarak, “Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum” diye konuştu.

Milletin partimize teveccühü artıyor

Türkiye’nin kaderiyle partinin kaderinin bütünleştiği inancıyla milletle olan gönül bağını sürekli artırmaya çalıştıklarını bildiren Erdoğan, milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü vurguladı. Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak gördüğünü, kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısındaki artışı da aynı şekilde değerlendirdiğini kaydetti. Önümüzdeki 4 yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanı iyice genişletmek istediklerini dile getiren Erdoğan, kongreleri böyle bir dönemde gerçekleştirdiklerini anlattı. Erdoğan, “Ahde vefa ve değişimi birlikte hayata geçirdiğimiz ilçe ve il kongrelerimiz gayet güzel bir atmosferde sürüyor. Geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle ve yeni heyecanlarla partimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Bu mücadelede çıkara yer yok

  • Erdoğan, “İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sorumluluğunu AK Parti’ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur” dedi.

Kapalı Maraş’ta piknik bugün

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin yanısıra Lefkoşa’da yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenecek törene katılacak, yapımını Türkiye’nin üstlendiği Acil Durum Hastanesi’nin açılışına katılacak. Erdoğan beraberinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte 8 Ekim’de bir kısmı halka açılan kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecek. Erdoğan, “Ayın 15’inde Sayın Bahçeli’yle birlikte inşallah KKTC’de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız” diye konuşmuştu. Bu kapsamda kapalı Maraş’ta hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kapalı şehrin içerisinde Erdoğan’ın ziyaret edeceği noktalar yenileniyor.
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